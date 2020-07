Mérabet : la pandémie de la Covid 19 a révélé un système de santé totalement dépassé dans son organisation

La situation d’urgence créée par la pandémie de la Covid-19, a contribué à "lever le voile " pour démontrer que le système national de santé est complètement dépassé dans son organisation affirme le Docteur Lyes Mérabet.

Intervenant, dimanche, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, le président du Conseil national des praticiens de la santé publique juge qu’à la faveur de cet état sanitaire préoccupant, il faudrait s’atteler « à travailler sérieusement » sur ce problème, d’autant, dit-il, « qu’on a perdu assez de temps ».

Pour le Docteur Lyes Mérabet, lorsque des malades se retrouvent à l’hôpital, un « aboutissement d’un parcours de santé », c’est, dit-il, parce que « nous avons échoué, en amont, au niveau préventif », à éviter qu’il y ait trop de personnes à recevoir dans les structures de soins.

Pour améliorer le système de santé, celui-ci souligne la nécessité d’institutionnaliser un système de formation continue des praticiens, mais aussi, celle des gestionnaires d’établissements hospitaliers, d’asseoir les jalons d’une recherche scientifique médicale, « qui n’a jamais existé » , mais surtout, souligne-t-il, de s’émanciper de « cette dépendance quasi totale », vis-à-vis de l’étranger, en matière de médicaments, de vaccins et d’équipements.

Commentant, par ailleurs, les mesures arrêtées par le gouvernement, visant à stopper la spirale des violences à l’encontre des personnels de santé, « une revendication mainte fois réitérée par les syndicats de la corporation », le Docteur Mérabet rappelle que le conseil qu’il préside a commencé à poser ce problème, depuis l’année 2012 déjà.

Il considère que la solution de ce « phénomène sociétal », que l’on observe aussi, déclare-t-il, dans la rue, les stades, et jusqu’à l’intérieur des écoles, demande à être prise en charge en s’intéressant de plus près aux conditions d’accueil des malades, mais également, aux relations devant s’établir entre les secteurs public et privé pour faciliter l’accès aux soins et « alléger la pression au niveau des structures publiques de santé ».