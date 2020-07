Coronavirus : Air Algérie assure des vols de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger

Trois vols au départ d'Alger vers le Caire (Egypte), Moscou (Russie) et Amman (Jordanie) sont programmés le 26-27 juillet par la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, au profit des résidents algériens et étrangers bloqués en Algérie ainsi le rapatriement des algériens qui sont bloqués dans ces pays a indiqué, le porte-parole de la compagnie nationale, Amine Andaloussi..

Ces trois vols prévus vers les capitales russe, jordanienne, égyptienne, pour assurer le transport des résidents algériens et les étrangers bloqués en Algérie ainsi le rapatriement des algériens, suite aux procédures de confinement liées à la pandémie Covid-19.

En tout six destinations internationales ont ainsi été desservies au départ d'Alger selon un programme étalé entre le 23 et le 26 juillet courant au profit des ressortissants, des résidents et des détenteurs de visa type D pour l'espace Schengen qui sont restés bloqués en Algérie à cause de cette pandémie.

Selon Air Algérie, tous les ressortissants qui prennent ces vols à partir d'Alger doivent impérativement remplir les conditions d'entrée aux pays de destination en consultant les sites web gouvernementaux de ces mêmes pays.

Ces opérations, qui entrent dans le cadre des vols de rapatriement opérés par Air Algérie, vont rapatrier à leur arrivée dans ces villes (Rome, Bruxelles, Frankfurt, Mascate, Doha et Le Caire) un nombre de ressortissants algériens qui sont restés bloqués dans ces pays à cause du Covid-19.