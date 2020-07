Coupe arabe de la FIFA 2021 : l’Algérie officiellement invitée

L’Algérie est officiellement invitée à prendre part à la Coupe Arabe de la FIFA 2021, prévue au Qatar, a annoncé ce dimanche la Fédération algérienne de football (FAF).

« Comme le souligne le patron de la FIFA dans son courrier, cet événement spécial et inédit, qui fera date pour le football de haut niveau dans la région, rassemblera 22 équipes issues de deux continents, unies par des valeurs et une culture communes, mais aussi naturellement par une véritable passion pour le ballon rond. La compétition se tiendra en novembre et décembre 2021, un an avant la première Coupe du Monde de la FIFA organisée au Qatar », indique le communiqué de la FAF.

Selon la même source, l’Algérie a confirmé sa participation à ce tournoi.

L’Algérie avec les locaux

Lors de cette joute, l’Algérie sera représentée par son, équipe nationale A prime composée de joueurs locaux. En effet, les capés de Djamel Belmadi, champion d’Afrique en titre, ne pourront pas prendre part à ce tournoi étant donné qu’il est programmé en dehors des dates FIFA.

Ainsi, les protégés de Madjid Bougherra, récemment nommé à la tête de l’EN A’, auront l’insigne honneur de représenter l’Algérie dans cette manifestation.

Concernant le format détaillé et le calendrier de la compétition, ils seront communiqués prochainement par la FIFA.

Enfin, cette compétition aura lieu dans des stades haut de gamme et servira de répétition générale avant la Coupe du Monde 2022, prévue un an plus tard au Qatar.