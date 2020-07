Des commissions d'enquête pour le contrôle du fonctionnement des établissements privés

Les ministères de l'Education nationale et du Commerce ont décidé dimanche de créer des commissions mixtes d’enquête afin de s’assurer de la conformité des établissements d’éducation et d’enseignement privés aux conditions d’exercice aux plans pédagogique et commercial.

Le communiqué conjoint rendu public, dont une copie est parvenue à l’APS, a fait ressortir que cette décision est motivée par les plaintes soulevées par les parents des élèves scolarisés dans certains établissements privés qui exercent des pratiques commerciales "arbitraires et anti-pédagogiques".

Le but escompté étant de "permettre aux élèves de bénéficier d’une scolarité normale et de garantir la transparence et l’intégrité des pratiques commerciales", ajoute la même source.

Suite à la suspension des cours en raison de la Covid-19, le ministère de l’Education nationale avait reçu des plaintes que lui ont adressés des parents d’élèves au sujet du paiement des charges du troisième trimestre, exigé par des établissements privés, les menaçant de priver les enfants des bulletins voire refuser leur inscription lors de la prochaine rentrée scolaire, le cas échéant. APS