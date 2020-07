Feux de forêts : Le Premier ministre installe une cellule de veille

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a installé jeudi une cellule de veille pour suivre et évaluer en permanence l’évolution de la situation de feux de forêts ainsi que l’efficacité des dispositifs de prévention et de lutte prévus à cet effet, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Cette cellule de veille a pour rôle également d’enquêter sur les origines de ces feux et de mettre en œuvre toutes les dispositions de l’Etat pour protéger et sécuriser les populations et les biens", précise le communiqué.

La population sera informée "périodiquement" de l’évolution de la situation, assurent également les services du Premier ministre.