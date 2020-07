BMS : Six wilayas du Nord du pays placées en vigilance "orange canicule"

Six wilayas du Nord du pays ont été placées pour les journées de vendredi et samedi en vigilance "orange canicule" avec des températures oscillant entre 40 et 44 degrés, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office nationale de météorologie.

La validité du BMS qui touche depuis jeudi les wilayas de Skikda, Annaba et El-Tarf, avec des températures atteignant les 40 degrés Celsius, est toujours en cours et ce, jusqu’à ce vendredi à 21h00, précise la même source.

Trois autres wilayas, Relizane, Chlef et Ain Defla, sont également placées en vigilance orange canicule avec des températures atteignant les 44 degrés et ce, du vendredi à 12h00 à demain samedi à 21h00, ajoute le BMS de l'ONM.