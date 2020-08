Aïd El Adha : le président Tebboune présente ses vœux aux éléments de l’ANP et aux malades, médecins et personnels de la Santé

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé, vendredi à l’occasion de l’Aïd El Adha, ses vœux aux éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), officiers, sous-officiers et soldats.

"Aïd Moubarek à tous les éléments de l’ANP, officiers, sous-officiers et soldats, stationnés le long de nos frontières, dans nos montagnes et partout en Algérie. Qu’Allah vous préserve pour une Algérie toujours sereine et stable grâce à vos sacrifices. Des sacrifices à jamais gravés dans la mémoire de la nation depuis l’Armée de libération nationale (ALN) à l’ANP", a écrit le Président de la République sur son compte Twitter.

إلى كل مرابط على الحدود والجبال وفي كل أطراف الجزائر المترامية، من ضباط وضباط صف وجنود، عيدكم سعيد ومبارك وكل عام وأنتم بألف خير. عشتم ذخرا للجزائر وعاشت الجزائر آمنة مستقرة بتضحياتكم المحفوظة في ذاكرة الأمة من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 31, 2020

Le président de la République a également adressé ses vœux à tous les malades, médecins et personnels de la Santé.

"Une nouvelle fête de l'Aïd pour l'armée blanche algérienne toujours en guerre contre la pandémie sans que rien n’entame sa détermination à servir l'Algérie et les citoyens malades, auxquels nous souhaitons un prompts rétablissement", a écrit le président Tebboune sur même réseau social.

"Aïd Moubarek à l’ensemble des malades et à tous nos médecins combattants et personnels de la Santé dont les sacrifices resteront inoubliables", a conclu le président.

ها هو الجيش الأبيض الجزائري في عيد جديد يواصل الرباط والكفاح ضد الوباء، دون أن ينال من عزيمته شيء في خدمة الجزائر و المرضى، الذين نتمنى لهم شفاء عاجلا. فعيدٌ أضحى مبارك لكل المرضى و لكل أطبائنا المقاومين وكل المستخدمين في السلك الطبي فردا فردا، على تضحياتهم التي تأبى النسيان. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 31, 2020