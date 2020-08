L'AARC célèbre l'artiste plasticien Hachemi Ameur

L'Agence algérienne du rayonnement culturel (AARC) a célébré le plasticien, Hachemi Ameur, en mettant en lumière ses œuvres mais également sa vie d’artiste durant le confinement imposé par la propagation de la pandémie Covid-19.

Dans une vidéo mise en ligne sur son site, l’Agence est allée à la rencontre de l'artiste Hachemi Ameur dans son atelier à Mostaganem, où sont présentées plusieurs de ses œuvres, réalisées sur du canevas, papier et carton, durant le confinement, notamment des portraits reflétant "l’angoisse " de l’être humain face à la propagation de la pandémie.

L'artiste dit que le confinement l’a inspiré pour mettre en évidence l’humain dans ses différents états d’âme en cette conjoncture difficile pour tous les pays du monde.

Né en 1959 à Hadjout (Wilaya de Tipaza), Hachemi Ameur est diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger (promotion 1981-1985), de l’Académie centrale des Arts appliqués de Pékin(1985-1988), titulaire d’un "Master Critique Essais" (2010-2011) de l’université de Strasbourg et Doctorant de l’université de Paris (2012-2013).

Durant sa carrière de plus de 30 années, il a exposé dans les plus grandes galeries en Algérie et dans des pays étrangers, notamment la France, les Etats-Unis, l'Iran et le Venezuela.

APS