Accidents de la route: deux décès et 209 blessés durant les dernières 24 heures

Deux personnes (2) ont trouvé la mort et 209 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route enregistrés durant les dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger avec 01 personne décédée et 17 autres blessées, avec 17 interventions pour la prise en charge des victimes des accidents de la circulation, précise la même source.

Durant la période (bilan arrêté le 2 août à 8h du matin), les unités de la Protection civile ont enregistré 3123 différentes types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisations et de désinfections relatifs au Covid-19.

En ce qui concerne les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué 57 opérations de sensibilisation à travers 04 wilayas (30 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens sur la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la protection civile ont effectué également 70 opérations de désinfection générale à travers 05 wilayas (32 communes) ciblant, l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, et mobilisant 181 Agents de la Protection Civile tout grade confondu, 34 ambulances, 28 Engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 34 sites d’hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers les wilayas d’Alger, Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi Ouzou, Boumerdés, Sétif, Guelma, Constantine, Ain Defla, Annaba et Skikda.

A souligner, l’intervention des secours de la Protection civile de la wilaya de Blida pour le repêchage d’un enfant âgé de 13 ans décédé noyé dans une retenue collinaire au lieu dit Boudjeroua commune de Soumaa, la victime été évacuée vers l’hôpital de Boufarik.

Dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et les récoltes, la Protection civile a enregistré durant la même période 52 incendies, dont 28 incendies de forêts, 13 incendies de maquis, 07 incendies d’herbes, 04 incendies de récoltes, ayant causé des pertes estimées 368 ha de forêt, 397 ha de maquis, 367 ha d’herbes, 800 bottes de foins et 675 arbres fruitiers brulés.