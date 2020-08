Développement du football amateur : la Fifa retient le dossier de la FAF

La Fédération internationale de football (Fifa) a retenu le dossier de la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne (FAF) pour participer à son nouveau programme de développement du football amateur, a annoncé l'instance fédérale samedi soir sur son site officiel.

Le Département technique de la Fifa a retenu un certain nombre d’associations membres, dont la FAF, sur la base du dossier introduit par la DTN.

Le Directeur technique national, Ameur Chafik, "sera convié prochainement par Steven Martens, Directeur de la sous-division technique de la Fifa pour débattre de l'enquête à mener et du projet proposé par la FAF".

"La Fifa a la volonté de mettre en place un programme qui contribuera à accroître la participation et le nombre d’opportunités de pratiquer le football à travers le monde. Il est primordial de pouvoir compter sur l’implication d’acteurs internes et externes, tels que les associations régionales, les clubs, les organes gouvernementaux, les écoles, les communautés, le secteur privé et autres", explique l'instance fédérale dans un communiqué.

La Fifa, à travers son département technique, a lancé cette année le projet "Développement des talents – analyse de l’écosystème du football" qui servira de base au programme de haute performance prévu pour 2021.

"A partir de ces mêmes principes, il a été décidé de créer un programme pour le développement du football amateur, d'autant que ce pan de l’écosystème du football occupe une place essentielle au sein des associations membres puisqu’il permet à tout un chacun (garçon, fille, femme et homme) de jouer au football, quel que soit son niveau, son âge, sa religion et son environnement", conclut la FAF.