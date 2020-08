Djerad : l'Algérie sera parmi les "premiers pays" à acquérir le vaccin anti covid-19

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, dimanche à Alger, que l'Algérie "sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin anti Covid-19".

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une réunion ministérielle consacrée à l'exploration du marché des vaccins anti-Coronavirus, à laquelle ont pris part plusieurs ministres, ainsi que le directeur général de l'Institut Pasteur, le Premier ministre a précisé que "cette réunion a été tenue, suite aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'effet d'accélérer les contacts indispensables avec les pays ayant réalisé une avancée dans leurs recherches pour la production du vaccin anti Covid-19.

L'Algérie, en tant que pays et gouvernement, sera parmi les premiers pays à acquérir ce vaccin", soulignant que "tous ceux qui en ont besoin seront vaccinés".

Après avoir qualifié, lors de cette réunion, la décision du président de la République "de très importante et significative", M. Djerad a indiqué que le gouvernement "entreprendra un travail scientifique et minutieux afin d'organiser une méthodologie à même de permettre l’utilisation de ce vaccin dans les plus brefs délais, au profit des citoyens", soulignant que "plusieurs pays, laboratoires et multinationales travaillent d'arrache-pied pour parvenir à ce vaccin".

Le Premier ministre a relevé, en outre, "plusieurs indicateurs confirmant que bon nombre de laboratoires avaient atteint la 3e étape, à savoir: les essais sur les humains, afin de s'assurer de l'efficacité du vaccin et de son effet positif sur la santé humaine".

Faisant savoir que grâce à cette démarche, l'Algérie affrontera "un autre défi" dans la lutte contre la covid-19, M. Djerad a affirmé que "le premier défi était la réalisation des tests de dépistage et l'acheminement des équipements et du matériel de protection à bord des avions de l'Armée nationale populaire (ANP).

Le deuxième défi était lié à la garantie des bavettes, tandis que le troisième consistait en l'utilisation de la Chloroquine, grâce à laquelle nous avons réussi à protéger la santé des patients atteints du virus", exprimant le souhait de voir "le défi inhérent au vaccin aboutira à des résultats positifs".

À cette occasion, le Premier ministre a réitéré son appel aux citoyens quant à l'impératif de faire preuve de vigilance notamment en ce qui concerne "le port obligatoire de masque de protection et le respect des règles de la distanciation physique" afin de "venir à bout de cette pandémie et de franchir une nouvelle étape pour la prospérité du pays".

