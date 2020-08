Mme Krikou annonce une campagne nationale d’affiliation à la Sécurité sociale

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et ministre par intérim du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou a annoncé lundi depuis Tamanrasset le lancement prochain d'une campagne nationale de promotion de l'affiliation aux caisses de la Sécurité sociale.

S'exprimant lors d'une visite de travail et d'inspection à un nombre d'établissements et de centres relevant des deux secteurs de la Solidarité nationale et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Krikou a précisé que son secteur était en passe de préparer une campagne nationale d'envergure de sensibilisation à la nécessité de l'affiliation aux caisses de la sécurité sociale, ajoutant que les circonstances sanitaires actuelles en ont fait ressortir la nécessité.

"Les répercussions de la pandémie du Coronavirus ont fait apparaître le besoin des artisans et de tous ceux qui exercent une activité, d'une couverture sociale", a-t-elle soutenu.

La ministre a par ailleurs estimé que "la nouvelle politique repose sur le développement des moyens et mécanismes de l'affiliation systématique aux caisses de la sécurité sociale", appelant tous les artisans à s'affilier aux organismes de la sécurité sociale en vue de "bénéficier des prestations prodiguées".

Et d'indiquer à cette occasion que 55.883 artisans sont actuellement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). APS