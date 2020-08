L'AADL signe un protocole d'accord avec SEAAL pour assurer l'AEP de ses cités

L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a signé mercredi un protocole d'accord avec la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) prévoyant la prise en charge de la gestion des structures d'AEP dans les cités AADL, indique un communiqué de l'agence.

L'accord a été signé par le directeur général de l'AADL, Mohamed Tarek Belaribi, et le directeur général de la SEAAL, Brice Cabibel, au siège de l'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement à Alger, en présence du directeur général adjoint à la gestion immobilière, Rachid Belas.

Le protocole qui concerne les wilayas d'Alger et de Tipaza intervient dans le prolongement des conventions conclues entre les ministères de l'Habitat et des Ressources en eau.

Il prévoit la prise en charge de la gestion des structures d'AEP dans les cités AADL, des travaux de maintenance, de suivi et d’intervention, et de l'exploitation des réservoirs d'eau, des pompes et des réseaux de distribution d’eau potable.

Le protocole vise à améliorer les services d'AEP et à faire face aux coupures d'eau récurrentes dans les cités AADL.