Explosions à Beyrouth : un nouveau bilan fait état de 134 morts, 4.000 blessés et de dizaines de disparus

Au moins 134 personnes ont péri dans l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth et des dizaines sont portées disparues, selon un nouveau bilan fourni mercredi par le ministre de la Santé, Hamad Hassan.

L’énorme déflagration survenue mardi soir a aussi fait 4.000 blessés. « Il y a certainement encore (des victimes) sous les décombres et nous recevons des dizaines d’appels pour des disparus », a-t-il précisé à des journalistes, en marge d’une réunion du gouvernement.

Deux énormes explosions dans le port de Beyrouth ont fait mardi au moins 134 morts et 4.000 blessés, et provoqué des scènes de dévastation et de panique dans la capitale libanaise, déclarée ville « sinistrée ».

Selon le Premier ministre Hassan Diab, ces déflagrations sont dues à l’explosion de quelque 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium, entreposées dans le port.

Une journée de deuil national a été décrétée ce mercredi « pour les victimes de l’explosion du port de Beyrouth ». A noter que les recherches poussées se poursuivent depuis hier à l’objet de trouver des corps sous les décombres. Le bilan des victimes risque de s’accroître vu la gravité de l’explosion phénoménal.