Le Général Yahia Ali Oulhadj nouveau Chef d'état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale

Le Général Yahia Ali Oulhadj a été installé jeudi au poste de Chef d’état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale, indique un communiqué de ce corps.

"Conformément au décret présidentiel paru le 30 juillet 2020 portant désignation du général Yahia Ali Oulhadj aux fonctions de Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie nationale, le Général Gouasmia Nouredine, Commandant de la Gendarmerie nationale, a procédé, aujourd’hui jeudi 06 août 2020 à l’installation du général Yahia Ali Oulhadj au poste de Chef d’état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale", note le communiqué.

A cette occasion, le Commandant de la GN a appelé les états-majors de la GN, représentés par les Chefs des instances centrales, à "l'impératif d'obéir au nouveau Chef d'état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale, conformément à la loi du Service national dans l'Armée nationale populaire (ANP)", plaidant pour "la conjugaison des efforts et la collaboration étroite avec sincérité et fidélité dans l'exercice des missions dévolues à l'institution de la GN, au service de la Patrie et du citoyen".

Le Général Gouasmia a adressé, à cet effet, ses félicitations au Général Yahia Ali Oulhadj suite à son installation officielle au poste de Chef d'état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale, lui souhaitant "davantage de succès dans sa nouvelle mission" tout en mettant en avant "ses compétences professionnelles", conclut la même source.