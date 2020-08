Covid-19 : recul du taux d'occupation des lits suite à une légère baisse des contaminations

Le Directeur des structures de proximité au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Faouzi Benachenhou a fait état d'un recul du taux d'occupation des lits d'hospitalisation et de réanimation destinés à la prise en charge des cas atteints de la Covid-19, et ce suite à une légère baisse des contaminations ces derniers jours.

Le taux d'occupation des lits au niveau national est passé de plus de 85% en juin dernier à 40% ces derniers jours, contre 36% pour les cas atteints de coronavirus admis en réanimation, a déclaré M. Benachenhou à l’APS.

Il a cité, à titre d’exemple, les wilayas où le taux a atteint son apogée, à l’instar d’Alger, Oran, Constantine et Sétif, sachant que cette dernière avait été classée dans la case rouge, son taux d'occupation ayant dépassé sa capacité, ce qui a contraint les autorités locales à faire appel à d’autres structures pour répondre à la demande croissante.

Dans la wilaya de Sétif, le taux d'occupation des lits est passé de plus de 100% à la mi-juin dernier à 44% ces derniers jours, contre un taux en réanimation de 48% alors qu’il avait dépassé de loin ce seuil durant le mois de juin.

La capitale, arrivée à saturation en matière de capacités d’accueil des hôpitaux durant le mois de juin dernier, a vu ce taux atteindre ces deniers jours 53 % et 60 % pour les services de réanimation.

La wilaya d’Oran a enregistré, elle aussi, une grande amélioration en matière de capacité d’accueil des lits d’hospitalisation en enregistrant un taux de 47 % et de 51 % pour les services de réanimation.

Selon Dr. Benachenhou, cette amélioration dans le réseau de prise en charge et de disponibilité de lits a été rendue possible grâce à l'association des walis dans la gestion de la situation, relevant que les walis ont rapidement recouru à des structures supplémentaires après que la situation ait frôlé la ligne rouge.

A cette occasion le même responsable a rappelé que l’augmentation des cas de contamination durant la première quinzaine du mois de juin dernier, avait poussé les autorités publiques à prendre des mesures "d’urgence" pour augmenter la capacité d’accueil des lits destinés à la prise en charge des malades.

Ce sont plus de 20.000 lits supplémentaires qui ont été mobilisés à travers tous le territoire national, notamment dans les régions qui ont enregistré une saturation, ce qui a permis à tout les établissements hospitaliers de travailler confortablement ces derniers jours suite au léger recul des cas de contaminations.

