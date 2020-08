COVID-19: Les citoyens pourront accéder à partir du samedi prochain aux plages autorisées et contrôlées

Les citoyens pourront accéder, à partir du samedi 15 août 2020, aux plages autorisées et contrôlées, aux lieux de détente et espaces récréatifs et de loisirs, et ce, dans le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation de l’épidémie Covid-19, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre.

"En application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, données lors de la réunion du Haut conseil de sécurité du 3 août 2020 et au terme des consultations avec le Comité scientifique et l’Autorité sanitaire, le Premier ministre a arrêté le dispositif de mise en œuvre de la décision portant ouverture graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants et ce, dans le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation de l’épidémie", précise la même source.

Ainsi, "les citoyens pourront accéder à partir du samedi 15 août 2020 aux plages autorisées et contrôlées, aux lieux de détente et espaces récréatifs et de loisirs dans le respect du dispositif préventif d’accompagnement, qui sera mis en place par les autorités locales", note la même source.