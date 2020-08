Covid-19: Acheminement d’une cargaison d'aides humanitaires au profit du peuple sahraoui

Un avion militaire, chargé d’une cargaison d’aides humanitaires au profit du peuple sahraoui, a décollé, samedi, depuis la base aérienne de Boufarik à destination de la base aérienne de déploiement à Tindouf, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la poursuite des actions de solidarité entre l’Algérie et les pays frères et amis, notamment à l’ombre de l'actuelle situation sanitaire, à savoir la propagation du Coronavirus (COVID-19), et en exécution des instructions de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, un avion militaire, chargé d’une cargaison d’aides humanitaires au profit du peuple sahraoui, a décollé, aujourd’hui matin le 08 aout 2020, depuis la base aérienne de Boufarik à destination de la base aérienne de déploiement à Tindouf", précise la même source.

Le communiqué indique que ces aides humanitaires, composées de "(31) tonnes de denrées alimentaires et de matériels médicaux, fournies par le Croissant rouge algérien et la Direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, constituent une opportunité à travers laquelle l’Algérie réitère sa détermination de consolider les liens de fraternité et d’amitié entre les deux peuples frères, et réaffirmer la disponibilité permanente de l’Armée nationale populaire à contribuer efficacement à ces actions humanitaires".