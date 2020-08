Nagasaki commémore le 75ème anniversaire du bombardement atomique

La ville japonaise de Nagasaki commémorait, dimanche, le 75e anniversaire du bombardement atomique américain du 9 août 1945, survenu trois jours après la première attaque nucléaire de l'histoire sur Hiroshima.

Environ 500 personnes et représentants de quelque 70 pays et régions assistaient à la cérémonie commémorative annuelle au Parc de la Paix et le nombre de participants cette année était d'environ un dixième du nombre habituel pour éviter une trop forte concentration de personnes, étant donné que le nouveau coronavirus (Covid-19) continue de se propager à travers le pays, selon l'agence Chine nouvelles.

Tomihisa Taue, le maire de la ville, a, lors de la cérémonie, exhorté le gouvernement central à "signer immédiatement un traité de l'ONU interdisant les armes nucléaires" et a appelé à davantage d'efforts en vue de leur élimination.

Nagasaki a été frappée par une bombe atomique le 9 août 1945, ce qui en a fait la deuxième ville de l'histoire à avoir subi un bombardement atomique, après l'autre ville japonaise Hiroshima qui avait été bombardée le 6 août de la même année.

Le 9 août 1945, à 11H02, l'explosion de la Bombe détruisit 80% des bâtiments de Nagasaki, dont sa cathédrale d'Urakami, et provoqua la mort de quelque 74.000 personnes, sur le coup et jusqu'à la fin de l'année. Le 6 août, le largage de la bombe Little Boy avait détruit Hiroshima, plus au nord, tuant 140.000 personnes. Ces deux bombes étaient d'une puissance destructrice inédite.

Dimanche matin, une messe a été célébrée à la mémoire des victimes dans la cathédrale toute proche de l'hypocentre de l'explosion. APS