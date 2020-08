"Allo Chorta", une application mobile pour le signalement de la criminalité

L’application mobile "Allo Chorta" permet aux citoyens de signaler tout crime aux services de police qui peuvent ainsi intervenir efficacement pour protéger les personnes et les biens, a rappelé dimanche la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Grâce à l’application "Allo Chorta", les citoyens peuvent "envoyer des photos d’accidents de la route ou des comportements criminels vers la banque de traitement des données de la DGSN, permettant ainsi aux services de police d’intervenir efficacement pour protéger les personnes et les biens", a précisé le communiqué.

Les citoyens peuvent prendre connaissance de cette application sur le site Web de la DGSN et ses pages sur les réseaux sociaux, a ajouté la même source.

Par ailleurs, la DGSN a publié le premier numéro de sa revue médicale, qui comprend des articles scientifiques et des recherches dans le domaine médical.

Espace d’échange entre médecins et chercheurs, cette revue se veut une "référence scientifique pour les étudiants et les spécialistes dans le domaine scientifique et médical tant sur le plan théorique que professionnel", a souligné le communiqué.

Ce premier numéro peut être téléchargé sur le site Web de la DGSN (www.algeriepolice.dz).

