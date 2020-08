Le ministre espagnol de l'Intérieur en visite officielle lundi en Algérie

Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, Fernando Grande-Marlaska Gomez, effectuera, lundi, une visite officielle d'un jour en Algérie, à la tête d'une importante délégation.

Un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, a indiqué que cette visite, s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les secteurs de l'Intérieur des deux pays, et constituera une opportunité pour l'enrichissement et la consolidation des échanges dans les domaines d'intérêt commun entre les deux ministères, précise le communiqué.