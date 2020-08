Nécessité de rendre rapidement opérationnel le fonds spécial dédié aux startups

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné de rendre rapidement opérationnel le fonds spécial dédié aux start-ups, ainsi que faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de textes réglementaires relatifs à ces entreprises, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Présidant la réunion périodique du Conseil des ministre, tenue dimanche par visioconférence, et après avoir entendu une présentation du ministre délégué en charge de l’économie de la connaissance et des start-ups, relative au développement de l’économie de la connaissance et des start-ups, à M. Tebboune a souligné "la pertinence du programme présenté et exprimé le soutien total du Gouvernement pour la mise en œuvre de ses grandes lignes", a précisé la même source.

M. Tebboune a ainsi instruit le ministre délégué en charge du secteur pour faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de textes réglementaires relatifs aux start-ups, ainsi que rendre rapidement opérationnel le fonds spécial dédié à ces entreprises pour lancer les premières entreprises dans les semaines à venir.

Le Président de la République a aussi ordonné de mettre à la disposition du secteur les terrains d’assiette pour la mise en place des incubateurs et des accélérateurs et de veiller à la relocalisation des start-ups algériennes établies à l’étranger en leur offrant les mêmes conditions dont elles disposent actuellement.

Par ailleurs, le Président a entendu une présentation du ministre délégué chargé de la micro-entreprise , relative à la relance des activités de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ).

Dans ce cadre, le Président de la République a observé que la démarche proposée était "un palliatif au chômage des jeunes alors que la nouvelle stratégie pour la micro-entreprise doit s’inscrire dans une approche économique, répondant aux besoins du marché".

L’objectif, a réitéré M. Tebboune est "de mettre sur pied une nouvelle génération d’entrepreneurs, propres, dynamiques et ambitieux, porteurs de projets".

A la lumière de ce constat, le Président a instruit le ministre délégué chargé de la micro-entreprise de revoir la stratégie en relation avec la nouvelle approche économique et de la présenter lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres.