Caravane de solidarité du Croissant rouge algérien aux victimes du séisme à Mila

Une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien (CRA), composée de 22 camions chargés en denrées alimentaires et d’équipements médicaux, a démarré, lundi d'Alger à destination de la wilaya de Mila, touchée dernièrement par un séisme.

Le coup d’envoi de cette caravane a été donné conjointement par la présidente du CRA, Saïda Benhabylès et le ministre du Commerce, Kamel Rezig depuis le Palais des expositions à Alger.

"Cette caravane de solidarité aux familles victimes du séisme est composée de 200 tonnes de denrées alimentaires et d’équipements médicaux pour l’hôpital de Ferdjioua, dont un appareil respiratoire offert par la Croix rouge chinoise, trois monitorings de surveillance, deux électro-cardiaques, quatre pousses seringues, des pansements, des produits d’hygiène et des masques", a précisé Mme Benhabylès dans une déclaration à la presse.

Elle a annoncé, à l’occasion, qu’"une grande caravane bénéficiera, au début de la semaine prochaine, à plus de 3.000 familles des zones d’ombre de l’extrême sud du pays", citant Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine (Adrar), Bordj Omar Driss (Illizi) et d'autres régions des Hauts-Plateaux".

La présidente du CRA a également annoncé, l’inauguration prochaine, en collaboration avec l’association planning familial, d'"un espace de soutien psychologique pour aider les personnes à surmonter l'impact du confinement".

Le ministre du Commerce a, de son côté, fait savoir que son département a collecté, grâce à la contribution des commerçants de Boumerdes, d’Alger, de Blida, de Bejaia et de Sétif, "354 tonnes d’aides dont une partie a été déjà envoyée à nos frères Libanais", notant que cette opération n’est pas la première du genre, depuis le début de la crise sanitaire.

"Nous remettons aujourd’hui, la seconde partie, composée de 210 tonnes de denrées alimentaires, entre les mains du CRA qui se chargera de la distribuer", a-t-il dit.

M. Rezig a fait savoir, à ce propos, qu'une convention sera signée entre le ministère du Commerce, le CRA et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), "en vertu de laquelle les commerçants feront don, chaque année, d'environ 5000 tonnes de produits alimentaires au CRA". APS