L'Algérie condamne vigoureusement l'attaque terroriste au Niger

L'Algérie a condamné vigoureusement l'attaque terroriste ayant ciblé des civils au Sud du Niger, exprimant son entière solidarité avec ce pays, peuple et Gouvernement, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie condamne vigoureusement l'attaque terroriste qui a ciblé des civils dans la région de Koure au sud de la République de Niger, et exprime son entière solidarité avec le Gouvernement et le peuple nigériens et ses sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte abject", a précisé le communiqué.

"L'Algérie réitère sa ferme détermination à lutter contre le terrorisme et à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant l'éradication de ce fléau", a ajouté le MAE.