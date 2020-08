Accidents de la circulation : 32 morts et 1462 blessés en une semaine

Trente-deux (32) personnes ont trouvé la mort et 1462 autres ont été blessées dans 1182 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 2 août au 8 août à travers le territoire national, selon un bilan rendu public mardi par les services de la protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa, avec trois morts et trente blessés suite à dix-neuf accidents de la route, note la même source.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectuée, durant la même période, 611 opérations de sensibilisation portant sur la prévention et la lutte la pandémie de coronavirus Covid-19 ayant couvert les 48 wilayas du pays.

Il a été aussi question de rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Les unités de la Protection civile ont effectué, dans le même cadre, 638 opérations de désinfection générale à travers les 48 wilayas du pays, touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise le même bilan, ajoutant que ces deux opérations ont vu la mobilisation de 2711 agents de la Protection civile, 444 ambulances et 337 engins d'incendies.

Selon le même bilan, les services de la Protection civile ont enregistré 233 incendies, dont 122 feux de forêts, 38 incendies de maquis, 42 incendies broussailles, 31 incendies de récoltes, ayant détruit 2946 hectares (ha), 4845 ha de maquis, 2289 ha de broussailles, 21180 bottes de foins, 1909 palmiers et 6354 arbres fruitiers.

La même source rappelle que l'intervention rapide et la mobilisation permanente des unités de la Protection civile ont permis de sauver des milliers d'hectares de végétation, ainsi que la protection des citoyens et leurs biens.