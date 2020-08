La réunion gouvernement-walis s'ouvre sous la présidence du Président Tebboune

Les travaux de la réunion gouvernement-walis, consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre des orientations du président de la République, ont débuté mercredi à Alger.

Cette réunion, la deuxième du genre, durant l'année en cours après celle organisée la mi-février dernier, se tient au Palais des Nations (Club des Pins), sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence du premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux et des élus.

Elle sera focalisée principalement sur l'évaluation des étapes de mise en œuvre du développement des zones d'ombre, l'évaluation de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie COVID-19, le développement économique local, la numérisation, les statistiques et la lutte contre la bureaucratie, ainsi que les préparatifs de la rentrée sociale et de la sécurité des biens et des personnes.

Ces thèmes seront débattus dans le cadre des ateliers interactifs, au niveau du Centre international des conférences, regroupant les différents participants et qui seront modérés par les walis d’une manière continue tout au long de cette rencontre.

A l'issue des travaux, étalés sur deux jours (12 et 13 août), la rencontre devra déboucher sur une série de recommandations opérationnelles susceptibles de transformer la vision des pouvoirs publics en actions concrètes de développement dans tous les secteurs.