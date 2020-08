Explosion de Beyrouth: le coût des dégâts dépasse les 15 milliards de dollars

Le coût des dégâts causés à Beyrouth par l'explosion meurtrière et dévastatrice au port dépasse les 15 milliards de dollars, a annoncé mercredi le président du Liban Michel Aoun.

"Les estimations préliminaires pour les pertes essuyées (après) l'explosion au port dépassent les 15 milliards de dollars", a assuré le président libanais lors d'un entretien téléphonique avec le roi d'Espagne Felipe VI, selon le compte Twitter de la présidence.

Provoquée par une énorme quantité de nitrate d'ammonium, stockée au port de Beyrouth depuis six ans "sans mesures de précaution" de l'aveu même du Premier ministre démissionnaire Hassan Diab, l'explosion survenue le 4 août a fait au moins 171 morts, plus de 6500 blessés et près de 30 milles sans-abri, selon un dernier bilan officiel.

Le drame, une catastrophe de plus pour une population déjà brisée par une crise économique inédite aggravée par l'épidémie de Covid-19, a alimenté la rage de la population contre les dirigeants et les responsables.