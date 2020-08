La DTN arrête les diplômes requis pour exercer durant la saison 2020-2021

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), a arrêté les exigences des diplômes d’entraîneurs requis pour exercer lors de la saison 2020-2021, rapporte jeudi l'instance fédérale sur son site officiel.

Pour la Ligue 1 professionnelle, désormais composée de 20 clubs suite au léger remaniement du nouveau système pyramidal de compétition, chaque entraîneur ou entraîneur-adjoint doit impérativement être titulaire d'un diplôme CAF A, UEFA, ou AFC Pro, type 3e degré.

Concernant le poste de préparateur physique et d'entraîneur des gardiens de but, la DTN exige respectivement un diplôme fédéral de préparateur physique de haut niveau (PPH) et diplôme fédéral N1 et N2, et cela pour l'ensemble des paliers.

Pour pouvoir entraîner en Ligue nationale 2, composée de deux groupes de 18 clubs chacun, et en Division nationale amateur (DNA), la DTN exige un diplôme de Conseiller en Sport (CS) ou technicien supérieur en sport (TSS en football) pour le poste d'entraîneur en chef ou assistant.

Enfin, pour les techniciens désireux d'exercer leur métier en Ligue régionale, ils devront être titulaire d'un diplôme fédéral d'entraîneur (DFE 3) deuxième degré pour la LRF1, et DFE 2 premier degré pour la LRF 2.

APS