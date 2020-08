Djerad : Des bureaucrates "entravent" la mise en œuvre du programme du président de la République

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a révélé, jeudi à Alger, que « des bureaucrates entravent la mise en œuvre du programme du président de la République et du programme du Gouvernement ».

Dans son allocution à la clôture de la rencontre Gouvernement-walis, M. Djerad a affirmé que « selon les chiffres que j’ai reçus, 10 à 20 % seulement des orientations du président de la République ont été appliquées », ajoutant « il est vrai qu'il y'a des problèmes financiers objectifs, une conjoncture sanitaire (coronavirus), et les conditions du passé, mais des bureaucrates entravent l’exécution du programme du président de la République et du programme du Gouvernement ».

Après avoir insisté sur l’importance de lutter contre la bureaucratie, M. Djerad a souligné l’impératif « d’atteindre un taux important d’exécution du programme du président de la République avant la fin 2020 », ajoutant « qu’à travers un suivi quotidien des décisions, on atteindra peut-être un taux d’exécution acceptable de 60 à 70% du programme du président de la République ».

Parmi les « premières priorités », le Premier ministre a cité l’adoption d’une approche globale pour « une intervention rapide dans les zones d’ombre » et la définition d’un calendrier de travail pour l’exécution du programme destiné à ces régions, car « l'Algérie nouvelle c’est à la fois un mécanisme, des moyens et un nouveau mode de gestion ».

Appel au dialogue avec les citoyens sans conditions préalables

S'adressant aux walis à l'issue de leur rencontre avec le Gouvernement, le Premier ministre n'a pas manqué de les 'instruire à l'impérative d'ouverture d'un dialogue avec les citoyens « avant d'imposer toute idée dans la résolution des questions soulevées sur le terrain ».

Il a mis l'accent sur l'« impératif d'ouvrir un dialogue avec les citoyens dans toutes les régions du pays, avant d'imposer vos idées dans la résolution des questions soulevées sur le terrain », plaidant pour « l'assimilation et la prise en charge des problèmes et des préoccupations des citoyens, dans le cadre de la démocratie participative ».

Il a mis l'accent, dans ce sens, sur l'importance de la communication notamment avec les citoyens des zones d'ombre afin de prendre connaissance de leurs préoccupations et leurs priorités.

Concernant la prévention contre les feux de forêts, M. Djerad a relevé l'impérative mobilisation de tous les moyens afin de préserver les ressources forestières du pays, appelant les membres du Gouvernement qui n'ont pas pu intervenir lors de cette rencontre à « présenter un résumé sur leur plan d'action dans le rapport final ».

Renouvellement du cadre d'éthique applicable aux agents publics pour la prévention des conflits d'intérêts

Concernant le cadre d’activités des agents publics le Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, le renouvellement prochain du cadre éthique applicable à l’ensemble des agents publics pour "la prévention des conflits d'intérêts".

Il a précisé, au terme de son allocution de cloture des travaux de la Rencontre Gouvernement-walis, que le Gouvernement "procèdera dans les prochains jours au renouvellement du cadre éthique applicable à l’ensemble des agents publics, cadres et fonctionnaires de l'Etat, pour prévenir les conflits d'intérêts", soulignant que la charte en vigueur dans l’Administration et les entreprises publiques visait la "moralisation des relations" dans ces milieux.

Mettant l’accent sur l’impérative "moralisation de la vie politique", le Premier ministre a exhorté les ministres et les walis à "combattre toutes les formes de corruption et les corrupteurs, qui sapent les efforts actuels".

A ce propos, il a affirmé que la lutte contre la corruption, sous toutes ses formes, et la bonne gestion des deniers publics étaient de nature à "renforcer la confiance entre le citoyen et l’Etat".

Plaidant pour une "rupture totale" avec "les pratiques des anciens gouvernements" qui ont conduit, a-t-il dit, à des "dérives graves et inacceptables", M. Djerad a insisté sur la rationalisation des dépenses et la rigueur dans la gouvernance des affaires de l'Etat.

Le Premier ministre ordonne la mise en place d'un plan d'urgence de numérisation au niveau local

Les walis devront élaborer un plan à mettre en œuvre jusqu’à la fin de l’année pour atteindre les objectifs de numérisation au niveau de l'administration locale, a précisé M. Djerad.

"Il est inconcevable d'attendre la réalisation de programmes à long terme. Nous devons aller vers des actions urgentes pour rattraper le retard accusé en matière de numérisation de l'administration et de la sphère économique", a affirmé le Premier ministre.

Soulignant que les Douanes et Impôts devraient être les secteurs prioritaires de cette entreprise au vu de leur importance dans la lutte contre la corruption, le Premier ministre a soutenu que "cet objectif ne sera pas facile à atteindre car il s’agit de toucher à de grands intérêts".

Dans le domaine des statistiques, le Premier ministre a appelé à la création d'une instance nationale de collecte de l’information statistique pour garantir davantage d'efficacité et permettre la prise de décisions étudiées.

La feuille de route dans ce domaine prévoit l’activation du Conseil national des statistiques, la révision du texte règlementaire relatif au système statistique, la mise en œuvre d'un numéro d'identification commun aux instances et entreprises avec renforcement de réseau des statistiques à travers la création de cellules, services et sections des statistiques au niveau local, a fait savoir M. Djerad, mettant en avant la nécessité d’une mise en œuvre pyramidale de cette entreprise.

Des comités régionaux en appui aux start-up et micro entreprises

Concernant le foncier industriel, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de le distinguer des autres types de fonciers publics, relevant l'impératif d'améliorer la gestion des zones industrielles existantes et d'optimiser leur exploitation avant d'envisager la création de nouvelles zones.

A ce titre, M. Djerad a ordonné le raccordement urgent des zones industrielles et des exploitations agricoles aux réseaux, notamment électriques, appelant à ce propos à l'accélération des travaux des comités constitués à cet effet suivant un calendrier précis définissant les actions à court, moyen et long termes.

Certains opérateurs souffrent du non raccordement de leurs investissements à l'électricité, alors qu'ils ont accompli toutes les procédures administratives avec paiement des redevances pendant des années, a-t-il fait remarqué exhortant les responsables à faire montre de conscience professionnelle.

Par ailleurs, le Premier ministre a ordonné la constitution de commissions mixtes entre les walis, d'une part, et les deux ministères délégués chargés de la Micro-entreprise et des incubateurs et des Start-up.

La mission de ces commissions sera la mobilisation des jeunes au niveau local en vue de libérer leurs potentiels à travers des start-up et des micro entreprises en leur faisant connaitre les opportunités de financement disponibles avec le renforcement des mécanismes d'accompagnement.