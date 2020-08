Washington et Ankara discutent "une solution démilitarisée" pour la Libye

L'ambassadeur des Etats-Unis en Libye, Richard Norland, a discuté à Ankara de la reprise du dialogue politique entre les parties libyennes à même de parvenir à "une solution démilitarisée" pour le pays en proie à des violences depuis 2011.

L'ambassadeur américain, s'est entretenu, mercredi, à Ankara, avec de hauts responsables turcs sur "la nécessité urgente de soutenir les voix libyennes qui cherchent sincèrement à mettre fin au conflit et à reprendre le dialogue politique facilité par les Nations unies, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Libye", a indiqué dans un communiqué l’ambassade des Etats-Unis à Tripoli.

La visite de Norland à Ankara qui faisait suite aux appels téléphoniques entre le président américain Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, portait sur les étapes nécessaires pour parvenir à "une solution démilitarisée pour le centre de la Libye et un retrait complet et mutuel des forces étrangères et mercenaires", a ajouté la représentation diplomatique des Etats-Unis à Tripoli.

L'ambassade a indiqué également que la visite portait sur les mesures à prendre pour permettre à la compagnie pétrolière libyenne de reprendre en toute transparence son activité, essentielle à l'économie du pays.

Pour débattre des mêmes objectifs, Norland s'est rendu, deux jours plus tôt, au Caire où il a passé en revue avec les responsables égyptiens les mesures à prendre pour parvenir à une solution à la crise libyenne.

Le 4 août dernier, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, Robert O'Brien, a déclaré que les Etats-Unis étaient "profondément troublés" par le crise en Libye et s'opposaient aux interventions militaires étrangères.

M. O'Brien a appelé toutes les parties concernées à " mettre en œuvre une solution démilitarisée pour Sirte et al-Jufra, à respecter l'embargo sur les armes de l'ONU et à finaliser un cessez-le-feu à travers les pourparlers militaires 5+5 pilotés par l'ONU".