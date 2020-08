Ghardaïa : deux morts et six blessés dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et six autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi sur la RN-1, au sud d’El-Menea (Ghardaïa), a indiqué la direction régionale de la Protection civile (PC).

L’accident s’est produit à 160 km au sud du chef-lieu de la wilaya déléguée d’El-Menea en allant vers In Salah (Tamanrasset) lorsqu’un véhicule touristique est entré en collision avec un véhicule circulant dans le sens inverse. Cet accident a causé la mort d’un couple, âgé de 37 et 34 ans, et fait également six blessés, âgé entre 45 et 40 ans, souffrant de multiples traumatismes, précise la même source.

Les corps des victimes et les six blessés ont été évacués par les éléments de la Protection civile vers la morgue et aux urgences de l’hôpital "Mohamed Chabaani’’ d’El-Menean le plus proche du lieu de l’accident.

Une enquête a été ouverte par les éléments de la Gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances de ce drame.