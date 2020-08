El-Oued: 89 antennes communales raccordées au réseau de fibre optique

Au moins 89 antennes communales ont été raccordées à ce jour au réseau de fibre optique à travers la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris samedi auprès de la Direction opérationnelle locale d’Algérie Télécom.

L’opération, qui avait été entamée en 2016, vise l’exploitation optimale de cette technologie pour la mise en place du "Guichet unique" facilitant le retrait de documents administratifs, a affirmé le directeur opérationnel d’A.T, Bachir Lamamra.

Entrant dans le cadre du programme du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, elle permet le raccordement de ces antennes communales au réseau à haut débit et donc une amélioration du service public en termes de prestations rapides et de qualité, a-t-il précisé.

Le raccordement de ces 89 antennes communales, sur les 100 existantes à travers les 30 communes de la wilaya, représente ainsi un taux de 80% d’avancement du projet, a ajouté le responsable.

Selon le même responsable, les services d’A.T sont prêts à raccorder les 11 antennes communales restantes au réseau à haut débit du ministère de l’Intérieur, une fois levées les contraintes en suspens.

La priorité dans cette opération a été accordée aux antennes communales dans les zones enclavées, notamment à travers les communes de la bande frontalière, et a permis aussi d’offrir des prestations de téléphonie fixe et d’Internet à leurs populations, a souligné M. Lamamra.

Concernant le programme de développement des zones frontalières, 29 villages ont été raccordés au réseau de fibre optique, dans le cadre du programme ciblant les concentrations de plus de 1.000 habitants dans ces régions, a-t-il encore fait savoir.

L’opération entre dans le sillage du programme arrêté par la Direction générale d’A.T et visant à généraliser la fibre optique à l’ensemble des zones et villages enclavés du pays, notamment dans les régions frontalières afin d’y améliorer le service public, a-t-il conclu.