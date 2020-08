Réouverture des mosquées aujourd'hui: un protocole à respecter et des défis à relever

C’est aujourd’hui que les fidèles reprendront place dans les mosquées après une fermeture de ces lieux de culte qui a duré 5 mois à cause de la pandémie du coronavirus. Le défi est à relever, insistent les spécialistes qui rappellent la nécessité de respecter le protocole sanitaire établi pour la prévention contre la propagation de la Covid-19.

À Constantine, le nombre de mosquées concernées par la décision de réouverture partielle a été augmenté de 88 à 174. « Une décision prise après une étude approfondie et la prise en charge de quelques réclamations », ont fait savoir les responsables de la wilaya précisant que « 76 mosquées seront rouvertes au chef-lieu de wilaya, 29 dans la commune d’El Khroub, 18 dans la commune de Hamma Bouziane, 14 autres à Didouche Mourad et 7 mosquées à Ain Smara, et Ibn Ziad ».

Dans sa correspondance, la journaliste de la radio Chaine 3, Hayet Kerboua, rapporte qu’une grande opération de désinfection de ces lieux de culte a précédé leur ouverture. Les responsables de la wilaya préviennent que «tout manquement au respect des mesures de prévention débouchera à la fermeture de la mosquée», signale-t-elle.

À Ghardaïa, les fidèles ont accueilli avec soulagement la réouverture des 96 mosquées de la vallée. Le correspondant de la Chaine 3 a interrogé les premiers fidèles qui se montrent conscients de la nécessité de respecter les mesures de prévention. «C’est une décision qu’on attendait depuis longtemps…mais il faut absolument respecter les consignes et être très brodent», déclare un des fidèles.

Le directeur des affaires religieuses de la wilaya, Hadj Mohamed Amir Abdelkader a assuré que les directives du Premier ministre et les consignes de la commission nationale de prévention ont été soigneusement appliquées. Selon lui, la capacité d’accueil des mosquées rouvertes ne doit pas dépasser les 1000 fidèles. Il appelle les fidèles à donner l’exemple pour renforcer la campagne de sensibilisation pour lutte contre la propagation du virus.