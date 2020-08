CNAS : remise des certificats d’arrêt de travail via Internet

La Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (CNAS) a lancé une campagne d’information sur la numérisation des congés de maladie. une centaine d’affiches installées, visant la sensibilisation sur la nouvelle procédure de remise à distance des certificats d’arrêt de travail via le site électronique El Hana, a-t-on appris de la part d’une responsable de cette agence.

L’organisation de cette campagne a pour objectif d’expliquer cette nouvelle procédure qui s’inscrit dans le cadre des mesures prises en cette conjoncture exceptionnelle de crise sanitaire ,visant la lutte contre la propagation de la pandémie du covid-19, a fait savoir dans ce même contexte Mme Boucenna.

Cette initiative, a-t-elle affirmé, est inscrite aussi dans le cadre des directives prises par la direction générale de la CNAS, destinée à la modernisation des prestations de la facilitation des procédures administratives en faveur des assurés sociaux et à éviter leurs déplacements parfois coûteux et fatiguant notamment les personnes âgées et aux besoins spécifiques, à travers les annexes locales de cette caisse.

L’espace El Hana, un service en ligne, opérationnel depuis 2016 permet aussi aux assurés sociaux de délivrer leur attestation d’affiliation, suivre le traitement de leurs dossiers de remboursement des médicaments et recevoir leur convocation du contrôle médical, ont signalé les services locaux de la CNAS.