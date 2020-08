MC Alger: Djabou ferme la porte à un départ

Le meneur de jeu du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Abdelmoumen Djabou, a coupé court aux "mensonges", en décidant d’honorer son contrat avec le vice-champion d’Algérie de football, écartant tout différend avec la direction.

Dans un message posté sur son compte officiel Instagram, le joueur a affirmé : "je ne me suis jamais rebellé, ou encore demander mon départ du club, à cause soi-disant de mon refus de baisser mon salaire. Tout ce qui a été rapporté ce sont des mensonges, de fausses informations qui ne se reposent sur aucun fondement. Je suis fier d’appartenir à ce club, et je ne partirai pas jusqu’à ce que nos supporters soient heureux".

Djabou (33 ans) avait rejoint le "Doyen" durant l’été 2019, pour un contrat de deux ans, en provenance de l’ES Sétif. Pour sa première saison sous le maillot vert et rouge, Djabou n’a pu s’exprimer pleinement, échouant à ne marquer aucun but.

"Le côté financier est mon dernier souci. Si je courais vraiment derrière l’argent, j’aurais pu saisir les instances contre mon ancien club l’ESS pour réclamer deux milliards de centimes, mais j’avais décidé finalement de délester cette somme. Je devais également de l’argent au Club Africain (Ligue 1/ Tunisie) mais j’avais tout abandonné. L’argent dans le football ne m’intéresse pas, j’ai mes projets qui me permettent de subvenir à mes besoins", a-t-il ajouté.

Djabou a conclu: "je dis aux supporters de ne pas croire tout ce qui se dit. Certains veulent créer la zizanie et la Fitna au sein du club, alors qu’il se proclament enfants du MCA, mais qui sont en vérité l’ennemi N.1, dont l’objectif est de détruire le Mouloudia".

Par ailleurs, le président du Conseil d’administration Abdenacer Almas s’est réuni samedi avec l’ensemble des membres du CA, "dont Anouar Bachta et Sid Ali Aouf, sur lesquels des rumeurs ont été colportées à propos de leur avenir au club, raison pour laquelle Almas a relevé la nécessité de mettre la main dans la main et œuvrer dans l’intérêt suprême du MCA", a indiqué le club algérois dans un communiqué publié dimanche.

Le MCA, qui célébrera en 2021 le centième anniversaire de sa création, "doit finaliser l’opération de recrutement avec force pour composer une équipe capable de réaliser les ambitions de ses supporters", conclut le communiqué.