Séisme à Mila : la localité d'El Kherba déclarée zone sinistrée

Un arrêté interministériel a été promulgué conjointement, dimanche par les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire et des Finances, déclarant la localité d'El Kherba, dans la wilaya de Mila, comme zone sinistrée.

Un communiqué du ministère de l'Intérieur, a indiqué : "suite aux deux séismes enregistrés les 17 juillet et 7 août derniers, et en application des dispositions de l'article 07 du décret exécutif n 90-402, du 15 décembre 1990, portant déclaration de zone sinistrée, un arrêté interministériel entre les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire et des Finances a été promulgué portant déclaration de la localité d'El Kherba (Mila) comme zone sinistrée".