L'ES Sétif signera la convention avec un cabinet d’expertise et la DCGF

L'ES Sétif (Ligue 1) signera dans les prochains jours la convention tripartite avec le cabinet d’expertise "Kaizen Academy" et la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), a annoncé lundi un communiqué de FAF.

Cette décision a été prise, lors de la rencontre, tenue dimanche au siège de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger), regroupant le président de la FAF, Khireddine Zetchi, les dirigeants de l’ESS, emmenés par le Président de la SSPA "Blacks Eagles", Azzedine Arab et le président du directoire du club, Djaber Zeghlache.

"Au cours de la séance de travail, plusieurs sujets ont été abordés et des éclaircissements ont été données aux dirigeants de l’Entente en ce qui concerne la démarche entreprise par la FAF, par le biais de la DCGF, pour accompagner les clubs professionnels à se mettre à niveau, notamment sur le plan du management", a indiqué le communiqué de l’instance fédérale.

La situation financière du club de la capitale des hauts plateaux, les dernières décisions du bureau fédéral et les perspectives liées à la prochaine saison 2020/2021 ont été également au menu des discussions entre le premier responsable de la FAF et les dirigeants Ententistes, dans une ambiance apaisée et cordiale.

La réunion a vu la présence du secrétaire général de la FAF, Mohamed Saad et le premier responsable de la Direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF), Réda Abdouche.

Sept clubs de la Ligue 1 ont signé jusque-là la convention tripartite. Il s’agit du MC Alger, du CR Belouizdad, de l'AS Aïn M'lila, du NC Magra, de l’USM Bel-Abbès, du Paradou AC et récemment de l’USM Alger.