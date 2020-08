Les réserves de change de l’ordre de 57 mds USD actuellement

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, mardi à Alger, que les réserves de change s'élevaient actuellement à 57 milliards (mds) USD.

Présidant l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan de relance pour une économie nouvelle, le Président de la République a qualifié la situation financière du pays de "supportable" même si c'est "difficile", précisant que "les réserves de change s’élèvent à 57 mds USD".

Faisant état de "1.900 mds DA de disponibilités bancaires pour l'investissement", le chef de l’Etat avancé des prévisions de recettes pétrolières de l’ordre de 24 mds USD à la fin de l'année.

En outre, le président Tebboune a évoqué la possible affectation, durant l’année en cours, de 10 à 12 mds USD de réserves de change à des financements d’investissements.

Les réserves de change avoisinaient les 62 mds USD en début de 2020. Dans le même contexte, M. Tebboune a rappelé que le budget 2020 avait été établi sur la base d’un prix référentiel de 30 USD/baril alors que le prix moyen est de 44 USD, ce qui offre, a-t-il souligné "une aisance" dans le financement budgétaire.

Réitérant son refus catégorique de recourir à l’endettement extérieur, quelle qu’en soit la forme, le Président de la République a déclaré "je refuse catégoriquement l'endettement auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale et même auprès de pays amis et frères (...) pour préserver notre souveraineté entière", a-t-il soutenu. APS