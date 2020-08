Mohamed Arkab, ministre des Mines : «nous devons revoir complètement notre manière de faire»

Le domaine minier va jouer un rôle très important dans la relance et la diversification de notre économie, estime Mohamed Arkab, ministre des Mines, en indiquant que 20 000 postes d’emploi seront créés d’ici 2021.

Pour M.Arkab qui s’exprimait mercredi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, dira que cet objectif de relance économique, tracé par le président de la République et que nous assurant dans notre département ministériel des mines est un réel chalenge pour nous puisqu’on aura beaucoup de défis à relever.

Beaucoup de projets seront incessamment lancés pour assurer la matière première afin de réduire les importations, affirme le ministre qui précise que « nous avons commencé à élaborer une feuille de route qui contient quatre points essentiels, notamment revoir carrément la loi pour la rendre plus attractive ».

Le deuxième axe de la feuille de route est de développer les axes structurants du domaine minier. « Nous avons ciblé des gites et des gisements dont le président de la République, Abdelmadjid Teboune, a parlé hier tels que Ghar Djbilet , le plomb et le zinc de Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa et le Phosphate dans tout l’Est algérien , a fait savoir M. Arkab, soulignant que ces projets structurants permettront de démarrer, au premier semestre 2021, l’activité sur des gites et gisement déjà avéré et étudié.

Le troisième axe stratégique de la feuille de route du secteur minier concerne le développement des données géologiques à travers l’utilisation d’applications technologiques et techniques dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle carte géologique nationale des mines.

Le quatrième concerne le capital humain à travers l’implication et la formation des jeunes et l’adapter à la prochaine étape.

Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que durant l’étape actuelle la priorité est accordée au gite de Ghar Djebilet et la mine d’Oued Amizour qui devra fournir la matière première au profit des industries algériennes, ainsi que l’exportation de l’excédent de production à l’étranger.

Concernant cette mine, le ministre a fait état de la vérification des résultats de l’étude effectuée sur les capacités de production de cette mine, soulignant que la production sera lancée lors du premier trimestre de 2021.

Quant au gisement de Ghar Djebilet, l’un des plus importants gisements, M. Arkab a expliqué que les études ont été finalisées et qu’il entrera en phase d’exploitation, en coopération avec un partenaire étranger, durant le premier trimestre de 2021, en vue de fournir la matière première au profit des usines algériennes.

Pour ce qui a trait, en particulier, à la révision de la loi régissant l’activité minière, celui-ci propose de la rendre plus attractive dans le but de drainer les investisseurs en vue de permettre au secteur de contribuer à la relance économique. Il faut s’ouvrir davantage dans ce domaine et rendre les choses plus simples, estime-t-il en arguant qu’“un investisseur subit un parcours de combattant pour uniquement avoir un permis d’exploitation minière. Il y a plein de paperasse et beaucoup de documentation inutile ”. “ Nous devons revoir complètement notre manière de faire ”.

S’agissant de la règle 51/49, le ministre affirme que nous devons nous concerter avec l’ensemble des départements ministériels au niveau du gouvernement pour identifier et établir définitivement la liste des produits stratégiques et de libérer ainsi le domaine minier. “ Nous avons besoin de créer cette richesse qui est nécessaire pour la relance économique de notre pays ”, a-t-il conclu.