Palestine : bombardements sionistes sur la bande de Ghaza

Des chars de l'armée de l'occupation sioniste ont bombardé samedi matin des positions du mouvement de résistance Hamas dans la bande de Ghaza, ont indiqué des sources sécuritaires dans l'enclave palestinienne.

Selon des sources sécuritaires à Ghaza, les bombardements opérés de bonne heure samedi visaient des postes d'observation du Hamas à l'est de Rafah et l'est de Khan Younès, et n'ont pas fait de blessé.

L’Etat sioniste bombarde Ghaza quasi quotidiennement depuis le 6 août.

L'aviation sioniste a procédé à plusieurs raids dans la nuit de jeudi à vendredi sur des sites du Hamas à Ghaza, selon les médias.

