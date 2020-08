Algérie Poste: nouveau service de paiement via téléphone mobile

Algérie Poste a lancé, samedi, un nouveau service de paiement via mobile appelé "Barid pay" et ce pour faciliter le paiement des achats des citoyens.

Lors de la cérémonie de lancement de ce service qui s'est déroulée en présence du ministre du Commerce, Kamel Rezig et du directeur général d'Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé que le lancement de ce service constitue "un bond technologique de qualité" en matière de e-paiement en Algérie, soulignant que le e-paiement est "un choix stratégique indispensable à l'avenir et ce à la lumière du développement de l'utilisation des TIC, de l'orientation vers l'économie numérique et l'expansion ressentie du champ du e-commerce".

Le ministre a souligné la série de mesures et de procédures incitatives visant à promouvoir le système du e-paiement, dont l'élargissement des opérations de distribution des terminaux de paiement électroniques (TPE) et l'installation de ces appareils auprès des commerçants à titre gracieux, outre l'accompagnement des commerçants par une série de procédures incitatives en vue d'endiguer la propagation du covid-19.

"La carte magnétique Eddahabia n'est pas une carte pour retirer de l'argent uniquement mais aussi une carte de paiement conforme aux normes de sécurité internationales", a-t-il expliqué, soulignant qu'"elle a été renforcée par la conclusion d'une convention sur l'interopérabilité entre Algérie poste et la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique "SATIM", entrée en vigueur début 2020".

« Toutes les conditions de réussite de cette technique sont réunies »

Appelant les commerçants à adhérer à cette démarche, M. Boumzar a fait savoir que "toutes les conditions de réussite de cette technique sont réunies, notamment en ce qui concerne les infrastructures des télécommunications ou le nombre d'abonnés", ajoutant que l'Algérie "compte actuellement un total de 37 millions d'abonnés à la 3G et la 4G mobile".

De son côté le ministre du commerce Kamel Rezig a affirmé que la prestation de paiement via le téléphone mobile, est une méthode facile et non coûteuse, qui permet aux commerçants de remplacer l’utilisation de la technique des terminaux de paiement électronique (TPE)», citant l’article 111 de la loi de finances 2020, qui oblige les commerçants de doter leurs magasins de ces terminaux.

De son côté le directeur général de d’Algérie Poste a affirmé que le service de paiement via le téléphone mobile constitue, un pas important pour l’organisation du e-commerce en Algérie », ajoutant que l’opération ne nécessite pas une communication directe mais s’effectue via le téléphone mobile (BARID PAY ), et permettra au client de payer les redevances au commerçant, à travers l’application (BARID mob), en transférant l’argent à partir du compte CCP du client vers celui du commerçant en toute sécurité.

Le commerçant qui souhaite opter pour cette nouvelle démarche, ajoute M. Dahmani, doit se déplacer vers l’un des bureaux d’Algérie Poste afin de déposer son dossier. En sus, il doit, disposer d’un compte CCP et d’une carte magnétique Eddahabia, et communiquer son numéro de téléphone à Algérie Poste ou en introduisant son numéro dans un distributeur automatique du réseau d’Algérie Poste.

Contribuer à la promotion de l’E-Paiement en Algérie

Par ailleurs, M. Dahmani a estimé qu’avec cette nouvelle prestation électronique, Algérie Poste affirme sa volonté à contribuer à la promotion du E-Paiement en Algérie, à travers le développement des prestations numériques afin de faciliter la vie au citoyen et lui permettre de bénéficier d’un service publique au niveau de ses aspirations.

La cérémonie de lancement de ce nouveau service, a connu la signature de trois conventions entre Algérie Poste et des opérateurs représentés par un local et une pharmacie située à Bordj El Kiffan (Alger), Mobilis, et une convention avec l'ordre des pharmaciens.