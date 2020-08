Préparation de la Saison 2020-2021 : la FAF organise une série de réunions du 23 au 31 août

La Fédération algérienne de football (FAF), organise du 23 au 31 août, une série de réunions pour préparer la nouvelle saison footballistique 2020-2021, a annoncé dimanche l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel.

La première réunion, prévue ce dimanche matin, "est consacrée aux dispositions réglementaires du football amateur pour la saison 2020-2021", précise la même source.

Le lundi 24 août, il sera question de la préparation du calendrier des assemblées générales ordinaires restantes (AGO), et de celui des assemblées générales électives (AGE) de toutes les Ligues de wilaya, notamment.

Le mardi 25 août, une réunion de travail sera consacrée à l'analyse de la situation de tous les championnats de jeunes de la saison 2019-2020 et une projection sur celle 2020-2021.

De son côté, le président FAF Kheireddine Zetchi, et celui de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, présideront mercredi 26 août à 10h30 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, une réunion de travail à laquelle seront conviés les présidents des clubs de Ligue 1 professionnelle, accompagnés des entraîneurs ou des DTS (Directeur technique sportif, ndlr).

Le même lieu, soit l’auditorium Omar Kezzal du CTN de Sidi Moussa, abritera lundi 31 août à 10h30 une autre réunion, cette fois présidée par le président de la FAF et Ali Malek, président de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), en présence des présidents des clubs de la Ligue 2, accompagnés également des entraîneurs ou des DTS, souligne la FAF.

Le président de de la Direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF) Réda Abdouch, sera également présent à cette séance et fera un exposé sur la situation des clubs professionnels et abordera le volet relatif à la liquidation des sociétés sportives par actions (SSPA).

Lors de ces deux réunions, avec les 20 clubs de la Ligue 1 professionnelle d’une part, et des 36 clubs de la Ligue 2 répartis en deux groupes de 18 d'autre part, dont certains garderont leur statut professionnel, les présents examineront ensemble les différents scénarios du déroulement de la saison 2020-2021, explique l'instance fédérale.

La saison 2019-2020 n'a pu aller à son terme en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

La FAF a consulté les membres de l'assemblée générale pour donner suite à la saison.

La majorité a opté pour choix qui prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant la relégation.

