Le Président Tebboune ordonne la révision du système des transports terrestre, maritime et aérien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche la révision du système des transports terrestre, maritime et aérien sur la base des critères de rentabilité et de qualité des prestations, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Présidant la réunion périodique du Conseil des ministres tenue en visioconférence, le Président Tebboune a appelé à "reconsidérer de manière globale le transport aérien et aller, si le besoin se fera sentir, vers la création d'une compagnie aérienne nationale supplémentaire pour répondre à la demande, à travers une meilleure exploitation des aéroports intérieurs pour une rentabilité acceptable, et l'ouverture de nouvelles lignes internationales en vue de hisser les capacités de transport aérien national".

Il a également ordonné d'"accorder la priorité au développement du rail pour englober les quatre coins du pays jusqu'à Tamanrasset et au-delà, Adrar et au-delà, dans la perspective de la réalisation et de la mise en service du Port-centre d'El Hamdania, à même d'alléger la surcharge sur le trafic routier et baisser les coûts de transport des marchandises et des personnes", et d'intensifier les contacts avec le partenaire chinois et de soumettre une nouvelle fois et prochainement le dossier devant le Conseil des ministres.

Le Président a ordonné "l'introduction de l'utilisation du gaz liquéfié et l'électrification des trains et cesser toute acquisition de locomotives fonctionnant au gasoil", insistant sur la nécessité de "respecter les critères d'hygiène dans les gares ferroviaires et routières".

Il a également ordonné de "reconsidérer le transport maritime par l'amélioration de la gestion des ports, l'ouverture de terminaux maritimes, la consolidation de l'actuel flotte maritime pour mettre un terme à la saignée des devises du fait des coûts élevés du fret, sachant que l'actuelle flotte ne couvre que 3% des marchandises importés".

Et de "soumettre à nouveau les dossiers des transports terrestre, maritime et aérien, un par un, au Conseil des ministres à partir de sa prochaine réunion".

Le Président Tebboune a donné ces instructions, après avoir écouté les exposés des ministres de la Numérisation et des Statistiques et des Transports ont, ensuite, présenté des exposés sur la relance et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique.

Le ministre délégué auprès du Premier-ministre, chargé de la micro-entreprise a, de son côté, présenté la stratégie à venir en matière d'emploi de jeunes et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un exposé sur le projet de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger.

A l'entame des travaux, le Premier ministre avait présenté un aperçu de l'action du Gouvernement durant la dernière quinzaine.