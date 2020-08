La CAPA et la CNMA signent une convention de partenariat

La Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (CAPA) et la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) ont signé, lundi à Alger, une convention d'assurance et de partenariat permettant l'accompagnement des professionnels du secteur avec des produits d'assurance conformément aux spécificités de leur activité.

Signée en présence du ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, cette convention est à même de garantir la protection des professionnels des dangers, les indemniser pour toute nuisance subie pendant l'exercice de leur activité, en assurant l'accompagnement technique et l'orientation durant leur parcours professionnel.

Cette convention permet aux professionnels de bénéficier d'une assurance adaptée selon leurs besoins dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture et offre un accompagnement aux artisans dans le domaine à travers des produits et des contrats adaptés aux besoins de cette catégorie ainsi que ses revenus.

Le ministre de l'Agriculture qui présidait la cérémonie de signature a indiqué que cette rencontre "est le fruit du partenariat entre les deux secteurs et traduit la complémentarité entre les secteurs en vue d'atteindre les objectifs du développement durable", mettant en avant les efforts considérables consentis par les spécialistes qui a donné naissance à cette convention.

Hamdani a fait état, à cette occasion, de nouveau modèle d'assurance et de crédit aux professionnel du secteur de la pêche, des agriculteurs, des éleveurs et des partenaires sociaux.

Pour sa part, le ministre de la Pêche a souligné l'importance du renforcement de l'écosystème des professionnels avec des mécanismes pratiques tels que l'assurance des activités et des investissements.

Le secteur s'oriente vers la promotion des conventions directes entre les professionnels et les entreprises concernées, a mis en avant M. Ferroukhi, rappelant la nécessité de développer les activités dans les régions sahariennes à travers de véritables partenariats.

La Convention a été paraphé par le DG de la CNMA, Benhabiles Cherif et le DG de la CAPA, Lazaar Abdelhakim.

"La CNMA encourage le renforcement de la présence des professionnels en la matière dans les structures administratives des caisses régionales afin qu'ils contribuent dans son capital social", a fait savoir M. Ben Habiles.

De son côté, Lazaar a précisé que les produits d'assurance seront adaptés aux spécificités de la profession de manière à encourager l'adhésion des pêcheurs au CNMA.

Des journées de sensibilisation et d'information seront organisées prochainement par le CNMA et la CAPA en faveur des professionnels du secteur au niveau du territoire algériens.