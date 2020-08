Algérie Poste : "BARID PAY" une alternative à la liquidité

Un nouveau service de paiement électronique via mobile appelé « Barid PAY » est désormais disponible, a annoncé récemment, Algérie Poste. Il s’agit d’une nouvelle méthode de paiement, appelée (Pay) qui vise la facilitation des différentes transactions financières à distance, et ce par une simple démarche exécutée sur un téléphone mobile (Smartphone).

Cette nouvelle alternative à la liquidité fonctionne grâce à un code-barre, qui est une technologie de reconnaissance digitale et d’authentification appelée « QR code », ce dernier est attribué aux usagers à travers l’application « Barid PAY ».

Imene Toumi, chargée de la communication d’Algérie Poste, explique le principe de fonctionnement ainsi que le mode d’emploi de ce nouveau service, dans une déclaration à la Radio chaîne 3.

« Il s’agit d’un mode de paiement mobile plus développé sur plan mondial, qui permet aux citoyens d’effectuer en toute simplicité le paiement électronique dans n’importe quel point de vente via son smartphone, Barid PAY se base sur le fait de scanner le QR code attribué au commerçant et effectuer le paiement en toute sécurité ».

Cependant, Algérie poste, a précisé à sa clientèle que pour pouvoir bénéficier des services à distance de PAY, il faudrait passer par quelques démarches d’abord, à commencer par le téléchargement de l’application sur Smartphone, avoir un compte CCP courant ainsi qu’une carte magnétique « Eddahabia », et pour finir effectuer une inscription en déposant un dossier chez l’un des bureaux d’Algérie Poste.

Dans des circonstances aussi particulières comme la propagation du Coronavirus, le nouveau service de paiement pourrait réduire l’affluence des citoyens au niveau des bureaux de postes, et promouvoir le E-paiement en Algérie, faisant de ce dernier la révolution du mode de paiement dans un pays où presque tout, se paye en liquide.