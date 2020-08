BNA: lancement avant fin septembre de la finance islamique

Les produits de la finance islamique de la Banque nationale d’Algérie (BNA) seront disponibles "avant fin septembre prochain" dans 30 agences des différentes wilayas du pays.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement officiel de ce nouveau service à la BNA, agence 491 de Tébessa, le secrétaire général de la BNA, Samir Tamrabet a affirmé mercredi : "a ce jour, 16 agences de la BNA proposent la finance islamique et l’opération devra se poursuivre pour atteindre 30 agences avant la fin septembre prochain", a relevé le même responsable,

Tamrabet a indiqué que la formule de la finance islamique, approuvée récemment par le gouvernement, sera généralisée pour atteindre 217 agences de la BNA à l'échelle nationale "avant la fin de l'année 2020" avec l’objectif d’offrir aux citoyens un panel de services répondant à leurs préoccupations et moyens.

La finance islamique propose neuf (9) nouveaux produits pour ceux souhaitant obtenir un financement islamique par le biais de la banque conformément aux principes de la chariâa islamique et sur la base de la Mourabaha, a fait savoir Tamrabet, soulignant que ces produits s’inscrivent dans le cadre de la diversification des services bancaires et œuvrent à répondre aux aspirations des clients, particuliers et opérateurs économiques."

Le SG de la BNA a insisté, lors de sa visite d'inspection de l’agence 491, auprès des responsables chargés de ce nouveau produit sur l'impératif bon accueil, l’écoute et l’explication de la démarche pour tout client désireux d’adopter la formule de la finance islamique.

Il a révélé également que toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de la BNA afin de permettre aux citoyens de mieux saisir les principes de ce nouveau produit.

A noter que le nouveau produit de la BNA a été officiellement lancé ce mercredi dans deux agences des wilaya d’Oum El-Bouaghi et Souk Ahras, en présence du secrétaire général de cet établissement financier.