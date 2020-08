Grille des programmes saison 2020/2021 de la Radio Algérienne

C'est l'heure de la rentrée pour la radio Algérienne. Les différentes stations, thématiques et régionales, proposent ce dimanche 30 août leur nouvelle grille des programmes 2020/2021, entièrement repensée.

La crise sanitaire exceptionnelle traversée par le monde, notamment en Algérie, a renforcé les relations des auditeurs à leur radio.

Sans révolutionner la grille des programmes qui, saison après saison, démontre son succès, cette rentrée sera caractérisée par le lancement de nouvelles émissions, à l’instar de مساءOn et حوار التنمية de la Chaine Une.

La grille de la Chaine 3 a été aussi renforcée par « Le café de la Trois » et « Avec vous et pour vous », et ce, en plus des rendez vous quotidiens qui seront reconduits ; « « L'invité de la rédaction » et « le mag de l'info du soir » .

L’information générale, la politique, sociale, culturelle, sportive et internationale : voilà les principaux piliers de la grille des programmes de la radio Algérienne.