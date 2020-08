Littérature et langue amazighes : le concours du Prix du Président de la République sera ouvert la semaine prochaine

Le prix du Président de la République de littérature et langue amazighes sera ouvert dès la semaine prochaine après l’installation des membres du jury. C’est ce qu’a indiqué Si El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), en marge d'une journée d'étude sur l'édition en langue amazighe, organisée samedi par le HCA en partenariat avec l'Association "Numidia" et le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du HCA a rappelé que le Prix du Président de la République pour la langue et la littérature amazighes "est un jalon dans l’édification culturelle nationale valorisant les réalisations intellectuelles et littéraires dans toutes ses diversités et variantes." Il a ajouté que le prix concernera quatre axes que sont la linguistique, la littérature exprimée en tamazight et traduite, les recherches dans le domaine du patrimoine culturel amazigh immatériel ainsi que les recherches scientifiques, technologiques et numériques.

Par ailleurs, Si El Hachemi Assad a indiqué que la coopération entre le HCA et les associations "ont donné des résultats très positifs", expliquant que son institution mise sur ses partenaires de la société civile, tout en saluant les efforts de l’association "Numidia" d’Oran qui active pour la promotion de la culture amazighe.

Avec cette association, le HCA a lancé un projet d’édition de contes en tamazight depuis un an avec la préparation de 14 contes en 13 variantes de Tamazight.

Ces contes seront édités dans les prochains mois en coordination avec l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG).