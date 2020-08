EMS : premier en Afrique et dans le monde arabe et 16e mondial

L’opérateur du courrier express, Express mail service (EMS), filiale d'Algérie Poste, est classé, sur 198 pays, premier en Afrique et dans le monde arabe et 16e à l’échelle mondiale, selon un rapport récent de l’Union postale universelle (UPU), a annoncé le ministère de la Poste et des Télécommunications dimanche dans un communique.

Améliorant sa position dans le classement mondial, l’EMS se positionne, pour la première fois, premier en Afrique et dans le monde arabe, tel que révèle le dernier classement de l’UPU, paru le 28 août courant", note-t-on de même source.

L’opérateur du courrier express EMS a poursuivi son activité « de manière efficace, au plan local et international » en dépit de la pandémie Covid-19, ce qui lui a permis de « passer de la 41e en début d’année à la 16e place actuellement, alors qu’il occupait la 158e position en 2016 ».

C’est là "le fruit d’une stratégie efficace et d’énormes efforts pour améliorer la prestation des services en direction de la clientèle », a estimé la tutelle.

Les résultats réalisés par l’EMS, durant le premier semestre de 2020, ont connu « une avancées notable de tous les indices ».

Selon le rapport communiqué par l’UPU, le service postal Champion Post Algérie « a effectué 94% des opérations de remise de colis dans les temps impartis".

Par ailleurs, l’EMS « a pris en charge 92% des doléances et demandes des clients et partenaires de la logistique dans le monde », une moyenne calculée sur des systèmes conçus par des experts de l’UPU.

Quant aux perspectives de ses activités, l’EMS Algérie s’est fixé comme objectif, d’ici 2020, de « préserver sa position de leader africain et arabe, sur un total de 198 pays membres de l’UPU », un nouveau défi à relever par cet opérateur public, a conclu le communiqué. APS