Formule 1 – GP de Belgique : Lewis Hamilton confirme à Spa

Lewis Hamilton (Mercedes) a survolé le Grand Prix de Belgique, 7e étape du championnat du monde de Formule 1, disputé ce dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Et de cinq pour le champion du monde en titre. En terre helvétique, le pilote britannique a dominé l’étape de bout en bout après avoir pris le départ en pole position.

« Ce n’était pas la course la plus facile de la saison. Les températures des pneus baissaient lentement ce qui rendait les choses très difficiles », a déclaré Hamilton qui signe par la même occasion la 89e victoire de sa carrière.

De son côté, le Finlandais, Valtteri Bottas (Mercedes), a terminé à la deuxième place et permet à l’écurie allemande de réaliser sa 108e victoire et son second doublé de l’année, après le GP de Steiermark (Autiche).

Pour sa part, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull Racing) a tenté une nouvelle fois de titiller les flèches d’argent mais la paire Hamilton-Bottas était intouchable.

La 8e course du championnat aura lieu le 06 septembre prochain sur le circuit de Monza avec le GP d’Italie.